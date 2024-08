Juros: Temor com economia dos EUA traz volatilidade, mas taxas terminam em baixa

O mercado de juros importou volatilidade do ambiente internacional, nesta segunda-feira, 5, novamente marcado pela aversão ao risco. O temor de recessão nos Estados Unidos ganhou força pela manhã, mas foi amenizado ao longo do dia após a divulgação de indicadores mais positivos sobre a economia americana. As taxas locais alternaram movimentos moderados de alta e de baixa a partir do vaivém dos rendimentos dos Treasuries e do comportamento do câmbio.

No fechamento, predominava o sinal de queda. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026, estava em 11,20%, de 11,28% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,39%, de 11,49%, e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,65%, de 11,75% na sexta-feira.

Na primeira etapa, o diferencial da curva dos Treasuries de 2 e 10 anos chegou a inverter para o positivo pela primeira vez desde 2022, em meio a preocupações com a economia dos EUA. Na esteira do payroll de julho abaixo do esperado, cresceu a percepção de que o Federal Reserve poderia estar atrás da curva, dando espaço a especulações de que poderia vir a fazer uma reunião extraordinária de política monetária para cortar os juros antes do encontro de setembro. O alarme soou e o índice VIX disparou mais de 100%.