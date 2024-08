CME registra alta na chance de cortes de 100 pb em 2024 pelo Fed, mas 125 pb segue majoritário

O mercado intensificou apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduzirá as taxas de juros em 100 pontos-base (pb) neste ano, após a rodada de divulgação de Índices de Gerentes de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de serviços desta manhã, segundo monitoramento do CME Group. Mesmo assim, as apostas para redução de 125 pontos-base seguem majoritárias.

Agora, a chance de cortes de 1,25 pontos porcentuais estão em 57,2%, e para redução de 100 PB é de 25,2%. Antes dos dados, as probabilidades eram, respectivamente, de 63,2% e 7,3%.

Para a reunião de setembro, agora é quase unânime que o Fed cortara juros em 50 PB.