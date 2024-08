Área rural concentra 66% da pobreza no Ceará

Iniciativas tentam reverter realidade que persiste no Estado Crédito: Mariana Parente/em 27-06-2017

A persistência da concentração da pobreza na área rural do Ceará será alvo de debate entre especialistas cearenses e pesquisadores de Israel. Hoje, o Estado tem 66% dos mais pobres vivendo no campo, alerta a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É um número que não gostaríamos que existisse", admite Amílcar Silveira, presidente da Faec.

No Estado, o agronegócio emprega quase 1 milhão de pessoas, segundo ele, e pouco mais de 20% da população está nas áreas rurais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os trabalhos da Faec, reforça Amílcar, visam o crescimento desses habitantes, na tentativa de "formar uma nova classe média rural" no Ceará. Debate Para isso, entre as iniciativas, a Faec participa do Simpósio Ideias e Práticas de Pedro Sisnando Leite, que acontece no dia 6 de agosto, entre 9h e 18h, no Auditório José Flávio Costa Lima da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O evento vai contar com os pesquisadores israelenses Raphael Bar-El, professor emérito da Universidade Ben-Gurion, David Bentolila, do Centro Acadêmico Ruppin, e Dafna Schwartz, do Centro Acadêmico Peres. Israel é reconhecida internacionalmente como uma das nações de melhor gestão dos recursos hídricos, além de ser uma potência mundial em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Temas em foco Utilização de recursos hídricos, inclusive, será um dos temas abordados pelos acadêmicos no evento. Os demais são industrialização rural e inovação em pequenas e médias empresas.