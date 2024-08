Abag: Frota de aviação geral cresce 6% no País em 1 ano, mas atrasos nas entregas ainda pesam

A frota da aviação geral, também conhecida como executiva, cresceu 6% no Brasil entre junho de 2023 e o mesmo mês deste ano. No total, são 10.285 aeronaves em operação, segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag). Contudo, o atraso nas entregas de aviões segue no radar, com as fabricantes ainda com dificuldades para atender a demanda aquecida no segmento de aviação de negócios.

O crescimento da frota nos últimos 12 meses foi puxada pelos modelos turboélice, que registraram aumento de 15,4%, seguido por jatos, com avanço de 12,5% e helicóptero turbina, cuja alta foi de 8,8%. Os modelos pistão e helicóptero pistão apresentaram crescimento de 2,1% e 0,4%, respectivamente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A aviação geral vai muito bem no Brasil, especialmente neste ano. Não deixamos nada a desejar em relação a países desenvolvidos", afirmou o diretor-geral da Abag, Flávio Pires. O executivo destaca que o tamanho continental do País somado à deficiência da aviação regular criam um cenário favorável para o desenvolvimento do setor.