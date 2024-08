Lucro da Berkshire Hathaway cai 15,4% e atinge US$ 30,348 bi no 2º trimestre

A Berkshire Hathaway registrou lucro líquido de US$ 30,348 bilhões no segundo trimestre de 2024, queda de 15,4% ante mesmo período de 2023, segundo balanço divulgado no sábado, 3. O resultado corresponde a lucro por ação (EPS) de US$ 21.122 para as ações classe A e de US$ 14,08 para as de classe B.

Em igual período do ano passado, a gestora - que tem Warren Buffett como CEO - teve lucro líquido de US$ 35,912 bilhões, e EPS de US$ 24.775 e US$ 16,52 para as ações classe A e B, respectivamente.

Já os lucros operacionais saltaram 15% na comparação anual, para US$ 11,598 bilhões, impulsionado por maiores lucros de subscrição de seguros e aumento da renda sobre as grandes reservas de caixa da empresa.