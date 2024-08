Segmento de derivados de petróleo tem 2 meses seguidos de crescimento, destaca IBGE

O segmento de derivados de petróleo e biocombustíveis teve em junho o segundo mês consecutivo de crescimento, de 4% ante maio, acumulando expansão de 6,2% no ano, disse o gerente da Pesquisa Industrial Mensal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), André Macedo. "A atividade foi impulsionada tanto pelo álcool quanto pelos grupamento de derivados do petróleo."

A pesquisa também indicou, como contribuição positiva à categoria de não duráveis, o avanço do setor de produtos de fumo (19,8%). "O setor teve impactos negativos importantes em maio, prejudicado pelas chuvas no Rio Grande do Sul", disse Macedo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No setor de produtos alimentícios houve destaque para suco de laranja e carnes de aves. Já para as indústrias extrativas, os dois produtos de maior importância dentro da atividade mostraram expansões: minério de ferro e petróleo. "A indústria extrativa tem segundo de crescimento, puxado por minério de ferro e petróleo", disse, acumulando expansão de 5,9%.