Petróleo fecha em forte queda e Brent toca mínima desde janeiro, após payroll fraco nos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda forte hoje, em meio ao ambiente de aversão ao risco no exterior, após o relatório payroll apontar avanço do desemprego nos Estados Unidos e agravar preocupações sobre a economia e a demanda.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em queda de 3,66%% (US$ 2,79), a US$ 73,52 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em queda de 3,41% (US$ 2,71), a US$ 76,81 o barril. Nas mínimas do dia, o WTI alcançou menor nível desde junho e o Brent, desde janeiro. Na semana, o WTI caiu 4,72%. Já o Brent teve queda semanal de 4,32%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As cotações se deterioraram depois que o payroll mostrou desaceleração mais forte que o esperado na criação de empregos em julho nos EUA, além de avanço na taxa de desemprego. Ainda que tenha fortalecido o argumento por agressivos cortes de juros, o indicador trouxe à superfície as preocupações quanto ao pulso da maior economia do planeta, o que tende a ter efeitos na demanda pela commodity.