Justiça proíbe greve na Eletronuclear prevista para começar na segunda-feira

O ACT foi prorrogado até 16 de agosto, prazo final para que haja um consenso entre a companhia e os sindicatos representantes dos empregados sobre o fechamento do próximo acordo. Caso isso não ocorra, a decisão será tomada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), informou a Eletrobras.

Com a falta de consenso entre os sindicatos representantes dos empregados e a companhia em relação ao fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024-2026, estavam programados movimentos grevistas, por tempo indeterminado, a partir da próxima segunda-feira.

A Eletronuclear informou que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) atendeu ao pleito da empresa durante a audiência de conciliação realizada nesta sexta-feira, 2, e determinou a imediata suspensão dos movimentos grevistas entre os empregados de Angra dos Reis, onde está localizada a Central Nuclear (Angra 1 e 2) , e no Rio de Janeiro, na sede da empresa.

"Dessa forma, as rodadas de negociações serão retomadas até o dia 16, data em que será feita nova audiência perante o TRT. A empresa reitera suas propostas e se compromete a realizar as reuniões necessárias para resolver a questão até o prazo estabelecido", acrescentou a empresa.

A Eletronuclear é controlada pela ENBPar, com 64,1% do capital, e tem como sócia a Eletrobras, com 35,9%, empresa privatizada no governo Bolsonaro. O atual governo tenta obter o controle da empresa nuclear em negociação envolvendo ações da Eletrobras.