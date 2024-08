Juros: taxas acompanham curva dos Treasuries e tombam por temor de recessão nos EUA

Os juros futuros derreteram nesta sexta-feira, atropelados pela forte queda dos rendimentos dos Treasuries, por sua vez decorrente da leitura do payroll fraco de julho e de outros indicadores que acenderam um sinal de alerta sobre a economia norte-americana. No Brasil, as apostas para a Selic na reunião de setembro tiveram uma guinada e a expectativa de estabilidade passou a ser majoritária.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,550% (mínima), de 10,69% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,57% para 11,22%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,43% (11,83% ontem) e o DI para janeiro de 2029, de 11,69%, mínima, de 12,04%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As taxas estiveram em queda desde cedo, mesmo com o salto da produção industrial de 4,01% em junho ante maio, muito acima do consenso de alta de 2,5%. Os mercados passaram a trabalhar mais fortemente com a possibilidade de uma recessão nos EUA depois do relatório de emprego apontar a criação de 114 mil vagas em julho, abaixo do consenso de 180 mil, com aumento da taxa de desemprego a 4,3%, ante previsão de estabilidade em 4,1%. Ainda, as encomendas à indústria americana despencaram 3,3% em junho, frustrando a previsão de alta de 0,5%. Nesse quadro, o mercado consolidou como majoritárias a aposta de queda de 50 pontos-base no juro na reunião do Federal Reserve em junho e um total de 125 pontos-base para 2024.