Intel anuncia plano de demitir cerca de 15 mil funcionários e pausar pagamentos de dividendos

A Intel planeja demitir milhares de funcionários este ano e pausar os pagamentos de dividendos como parte de uma ampla iniciativa de redução de custos, conforme divulgado na quinta-feira, 1º de agosto, em seus resultados trimestrais e na videoconferência de resultados.

O CEO Pat Gelsinger expôs o plano para reduzir custos em mais de US$ 10 bilhões no ano que vem, já que a fabricante de chips relatou vendas de US$ 12,8 bilhões no segundo trimestre, queda de 1% e abaixo das previsões dos analistas ouvidos pela FactSet.

Atingir essa meta de redução de custos exigirá cortes de empregos e redução de despesas de capital, entre outras medidas, disse a empresa.