Economista do BoE evita promessas no curto prazo e diz que decisões de juros dependem de dados

Economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Huw Pill, afirmou nesta sexta-feira, 2, que os dirigentes não devem prometer que os juros cairão mais no curto prazo no Reino Unido, após a instituição iniciar na quinta-feira a flexibilização das taxas britânicas. Pill reiterou que as decisões monetárias dependem de dados e são tomadas a cada reunião.

"Não podemos ser complacentes e declarar vitória contra a inflação neste momento, porque ainda há pressões inflacionárias no Reino Unido", afirmou o economista-chefe, em sessão virtual de briefing para comentar sobre a decisão da quinta.

Segundo ele, é "prematuro" pensar que os juros voltarão ao nível pré-pandemia e antes do ciclo de aperto monetário depois de apenas duas leituras favoráveis de inflação, em maio e junho deste ano.