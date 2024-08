Curva agora precifica cenário mais provável de corte de 125 pb nos juros do Fed em 2024

A curva futura passou a precificar relaxamento monetário ainda mais agressivo este ano nos Estados Unidos e agora vê cenário mais provável de corte acumulado de 125 pontos-base (pb) nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até dezembro, conforme sugere plataforma de monitoramento do CME Group.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta apontava 43,2% de chance de a taxa básica cair do intervalo entre 5,25% e 5,50% para a faixa entre 4,00% e 4,25% no final de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em seguida, o mercado vê 39,3% de probabilidade de uma redução um pouco mais modesta, de 100 pontos-base - mais cedo, imediatamente após a divulgação do payroll, esse era a hipótese com mais força.