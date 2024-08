Chevron tem produção de petróleo recorde e alta na receita, mas frustra com lucro de US$ 4,4 bi

A Chevron teve lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no segundo trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 6 bilhões apurado em igual período de 2023, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 2. Com ajustes, a segunda maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,55 entre abril e junho, bem abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,93.

Já a receita da Chevron teve alta anual de 4,7% no trimestre, a US$ 51,2 bilhões, e ficou acima do consenso da FactSet, de US$ 48,7 bilhões.

No balanço, a Chevron informou também que ampliou sua produção mundial em 11% no trimestre, com produção recorde do petróleo Permiano.