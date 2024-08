Bolsas de NY fecham em queda, Nasdaq entra em correção e VIX dispara, após payroll nos EUA

Como reflexo da extrema cautela, o índice VIX - espécie de "termômetro do medo" em Wall Street - saltava 25,82% perto do fechamento das bolsas. Na máxima do dia, o índice alcançou maior nível desde março de 2023, à época da quebra do Silicon Valley Bank.

As bolsas de Nova York já abriram em forte baixa na manhã de hoje, logo após divulgação dos dados de emprego. Segundo a Oxford Economics, o aumento da taxa de desemprego merece atenção, já que já foi um indicador confiável de recessão no passado. No entanto, o aumento recente no desemprego nos últimos meses "não é motivo para pânico", sugere a consultoria, pois as taxas refletem uma força de trabalho crescente que está superando a demanda por mão de obra.

Balanços de big techs também decepcionaram investidores. A ação da Intel derreteu 26,06%, após a empresa informar prejuízo no segundo trimestre. Amazon desabou 8,78%, com preocupações quanto ao crescimento dos gastos para bancar inteligência artificial. Snap despencou 26,93%, depois que a empresa de mídia social revelou receita aquém do esperado.

Conforme o analista de pesquisa do Bank of America (BofA) Vivek Arya, no caso da Intel, a falta de aceleradores de inteligência artificial competitivos reduz a relevância para clientes da nuvem. Ele ainda observa que o corte de 15% no número de funcionários pode criar consequências competitivas não intencionais. Já de acordo com os analistas Justin Post e Michael McGovern do BofA, a previsão de vendas para o 3º trimestre da Amazon foi decepcionante, embora a empresa provavelmente veja revisões de crescimento positivas e o lucro possa aumentar em relação ao trimestre anterior.