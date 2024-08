Uber faz parceria com BYD para frota de 100 mil veículos elétricos na América Latina e Europa

As empresas afirmaram que o plano ajudaria a acelerar a transição para veículos elétricos e que também planejam colaborar na introdução de veículos elétricos com capacidade autônoma na plataforma Uber.

O acordo ofereceria aos motoristas da Uber acesso a preços favoráveis, seguros, financiamentos e outros serviços para veículos da BYD, disseram as empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 1º de agosto.

A gigante de compartilhamento de viagens Uber e a montadora chinesa BYD planejam uma parceria para introduzir 100 mil veículos elétricos na plataforma Uber na Europa e na América Latina, com eventual expansão para o Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia, anunciaram as empresas.

A BYD, maior fabricante de veículos elétricos da China, tem expandido rapidamente sua presença nos mercados mundiais após mudar completamente para a produção de veículos elétricos e híbridos em 2022. O surgimento rápido de veículos elétricos de baixo custo da China está abalando a indústria automobilística global de maneiras não vistas desde que as montadoras japonesas chegaram durante as crises de petróleo da década de 1970.

A União Europeia impôs tarifas provisórias sobre veículos elétricos chineses em junho, alegando que subsídios governamentais dão às montadoras na China uma vantagem injusta. Os veículos elétricos da BYD não estão sendo vendidos nos EUA atualmente, em grande parte por causa de tarifas de 27,5% sobre o preço de venda de veículos chineses ao chegarem nos portos.

No entanto, fabricantes chineses estão movendo a produção para o exterior. A BYD abriu uma fábrica na Tailândia e planeja construir fábricas no Brasil, Hungria e Turquia. Fonte: Associated Press.