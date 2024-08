Crédit Agricole supera expectativas de lucro líquido e receita no segundo trimestre

O Crédit Agricole teve lucro líquido de 1,83 bilhão de euros no segundo trimestre de 2024, 10,3% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 1. A receita do banco francês teve expansão anual de 1,8% entre abril e junho, para 6,8 bilhões de euros. Analistas consultados pela Visible Alpha estimavam lucro líquido de 1,61 bilhão de euros e receita de 6,49 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.