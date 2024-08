ConocoPhillips tem lucro líquido de US$ 2,33 bilhões no segundo trimestre

A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2,33 bilhões no segundo trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 2,23 bilhões apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 1º de agosto.

Com ajustes, a petrolífera norte-americana garantiu lucro por ação de US$ 1,98 entre abril e junho, ligeiramente acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,96.

A empresa não mencionou dados de receita, mas informou que sua produção foi de 1,945 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed) no trimestre, alta de 140 mil boed em relação a um ano antes. O resultado veio acima do consenso da FactSet, de 1,929 milhão de boed.