Cielo tem lucro líquido recorrente de R$ 385,6 mi no 2º trimestre, baixa de 20,7% em um ano

A Cielo teve lucro líquido recorrente de R$ 385,6 milhões no segundo trimestre deste ano, uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, a baixa foi de 23,4%.

A companhia afirma que a queda dos resultados veio em função da redução do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Nesta linha, o resultado foi de R$ 727 milhões, número 30,5% menor que o do mesmo período do ano passado em bases recorrentes.

Essa redução se deu diante do comportamento das receitas e também do aumento dos investimentos, em um reflexo da busca da Cielo por maior presença comercial no segmento de pequenas e médias empresas. Também pesaram investimentos em tecnologia.