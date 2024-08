Banco do Brasil faz aporte na agritech IDGeo através de fundo de corporate venture capital

O Banco do Brasil fez um aporte na agritech (empresa de tecnologia para o mercado agrícola) IDGeo, liderando uma rodada seed de R$ 5 milhões. O aporte do banco foi feito através do BB Ventures, fundo de corporate venture capital (que compra participações em empresas) que é gerido pela MSW Capital.

De acordo com o BB, a agritech utilizará os recursos para expandir a força comercial, e também para desenvolver produtos para a recuperação de pastagens degradadas, com foco na melhoria da qualidade do solo e no aumento da capacidade de sequestro de carbono. Outra frente será o desenvolvimento de tecnologias próprias de inteligência artificial, que estão em teste no Canadá.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estamos extremamente contentes com este aporte, que nos permitirá não apenas ampliar nossa presença no mercado, mas também acelerar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a recuperação de pastagens degradadas e fortalecer nossas soluções de inteligência artificial", diz em nota o fundador e CEO da IDGeo, Ronan Campos.