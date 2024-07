Vendas da indústria de máquinas em valores caem 9,6% em junho ante junho de 2023, diz Abimaq

As vendas da indústria de máquinas tiveram em junho mais um mês de baixa na comparação com igual período do ano passado, refletindo a queda dos investimentos em bens de capital no Brasil, avanço das importações e as exportações mais baixas do setor.

A receita líquida total, que engloba tanto as vendas internas quanto os embarques ao exterior, caiu 9,6%, somando R$ 23,16 bilhões, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira pela Abimaq, a entidade que representa os fabricantes de máquinas e equipamentos. O resultado decorre da queda de 10,8% das vendas internas, que ficaram em R$ 18,19 bilhões, além da baixa de 11,6% das exportações, cujo valor, em dólar, foi de US$ 922 milhões.

Apesar da queda de 2,7% do consumo de máquinas no Brasil, que somou R$ 31,2 bilhões em junho, as importações avançaram 3,1% no comparativo interanual, chegando a US$ 2,31 bilhões no mês passado.