Lufthansa tem queda anual de 47% no lucro no 2º trimestre, mas receita sobe 7%

A Lufthansa teve lucro líquido de 469 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, 47% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço publicado nesta quarta-feira, 31. O resultado da companhia aérea alemã ficou abaixo da previsão de analistas, de 503,5 milhões de euros.

O Ebit ajustado - métrica preferida da Lufthansa - recuou 37% na mesma comparação, a 686 milhões de euros. Por outro lado, a receita avançou 7%, a 10,01 bilhões de euros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo Lufthansa, que também engloba Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss e Eurowings, atribuiu seu resultado a uma normalização dos preços das passagens e a um consequente declínio nos rendimentos em todas as regiões de tráfego. Fonte: Dow Jones Newswires.