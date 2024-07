Indicador de Incerteza medido pela FGV cai 0,3 ponto em julho ante junho

"O IIE-Br ficou praticamente estável ao final de julho, mas a evolução diária do indicador mostrou uma forte aceleração da incerteza até meados do mês, seguida de uma redução compensatória. O componente de Mídia capturou a intensificação e o arrefecimento das discussões sobre o nível da taxa de juros e as finanças públicas para os próximos anos. O componente de Expectativas seguiu o mesmo padrão ao longo do mês, mas terminou em alta, refletindo uma ligeira piora nos cenários de futuros para a inflação e o câmbio", avaliou em nota a economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), Anna Carolina Gouveia.

O componente de Mídia caiu 1,0 ponto em julho, para 109,8 pontos, contribuindo negativamente com 0,9 ponto para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas subiu 2,8 pontos, para 107,9 pontos, maior nível desde julho do ano passado, contribuindo positivamente com 0,3 ponto para o índice deste mês.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência (julho).