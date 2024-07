Fed mantém taxa de juros dos EUA inalterada na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano, em comunicado divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 31. A decisão está em linha com as expectativas do mercado financeiro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa em breve, às 15h30 (de Brasília), para comentar sobre a decisão monetária.