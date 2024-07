Bolsas da Europa fecham mistas antes de reunião do Fed; bancos pesam em Madri e Milão

As bolsas da Europa fecharam mistas nesta quarta-feira, 31, com os ajustes do último pregão do mês embalados pelas expectativas com o encontro do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos), que anuncia sua decisão de política monetária nesta mesma data. Os mercados de Londres, Paris e Frankfurt resistiram em alta em meio a repercussões de balanços corporativos. As praças de Milão e de Madri, contudo, cederam sob pressão dos papéis de bancos.

Em Londres, o FTSE 100 fechou com alta de 1,13%, aos 8.367,98 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,53%, encerrando o dia em 18.508,65 pontos. Em Paris, o CAC 40 terminou em 7.531,49 pontos, com alta de 0,76%. As cotações são preliminares.

Os papéis do HSBC subiram 3,97% em Londres, após o banco lucrar mais do que o esperado no segundo trimestre e anunciar uma recompra de ações de US$ 3 bilhões.