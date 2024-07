Bolsas da Ásia fecham em alta após BoJ elevar juros, com destaque para ações de chips

Por Sergio Caldas* São Paulo, 31/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, em meio ao bom desempenho de ações de chips, após decisão do Banco do Japão (BoJ) de elevar juros e à espera de decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O índice japonês Nikkei subiu 1,49% em Tóquio, 39.101,82 pontos, em um possível movimento de busca por ações baratas após o BoJ aumentar seus juros pela segunda vez em cinco meses e reduzir compras de títulos do governo, conhecidos como JGBs. A Tokyo Electron foi destaque positivo, com salto de 7,41%, após relatos de que a empresa japonesa não será afetada por futura regra dos EUA que visa restringir exportações de equipamentos de semicondutores para a China.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 2,01% em Hong Kong, a 17.344,60 pontos, e o sul-coreano Kospi subiu 1,19% em Seul, a 2.770,69 pontos, com ganhos liderados pela gigante de chips Samsung Electronics (+3,58%), que divulgou sólido balanço trimestral, enquanto o Taiex destoou em Taiwan, encerrando o pregão com leve baixa de 0,11%, a 22.199,35 pontos. Na China continental, os mercados tiveram forte desempenho, impulsionados por ações de corretoras e seguradoras, apesar da falta de estímulos imediatos da última reunião do Politburo e de PMIs fracos de manufatura e serviços. O Xangai avançou 2,06%, a 2.938,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 3,29%, a 1.610,78 pontos. Após a decisão do BoJ, as atenções vão se voltar para o anúncio de política monetária do Fed. A previsão é que o BC dos EUA deixe seus juros inalterados mais uma vez, mas prepare o terreno para uma redução inicial das taxas, em setembro.