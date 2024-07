Ambiente externo mantém-se adverso, com incerteza sobre juro nos EUA, avalia BC

O ambiente externo mantém-se adverso, devido à incerteza sobre a extensão e os impactos da redução dos juros nos Estados Unidos, disse o Banco Central no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado hoje.

Mais cedo, o Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve a sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% para 5,5% pela oitava vez seguida. Mas a entrevista do seu presidente, Jerome Powell, reforçou no mercado a expectativa por um corte já em setembro, na próxima reunião.

O comitê também reforçou a incerteza sobre as dinâmicas de atividade e inflação "em diversos países", depois de ter trazido, em junho, dúvidas sobre como se daria a queda do IPCA. E disse que os BCs das principais economias "permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas", mesmo com as pressões no mercado de trabalho.