Marinho: 'estamos dando freada brusca no Orçamento porque temos pacto fiscal e mercado cobra'

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira, 30, que o congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento federal anunciado pelo governo federal vai prejudicar as ações dos ministérios, mas reconheceu que o "pacto fiscal" com o mercado precisa ser cumprido.

"Estamos dando freada brusca no orçamento porque temos pacto fiscal e mercado cobra. Pacto está feito e vamos cumprir", disse o ministro. "Cortes vão prejudicar bastante ações dos ministérios, mas é da vida. Você tem pacto com mercado que foi feito, sem entrar no mérito, mas o pacto está feito e tem que ser cumprido", reforçou. Marinho garantiu que há compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a responsabilidade fiscal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No final da tarde desta terça, em uma edição extra do Diário Oficial da União, será publicado o decreto presidencial com detalhes sobre a contenção de despesas anunciada pelo governo para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal.