CNI defende retomada do ciclo de cortes de juros pelo BC

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera fundamental que o Banco Central retome o ciclo de cortes da taxa de juros Selic. Em nota divulgada nesta terça, 30, a entidade afirma que a taxa básica de juros é um dos principais fatores que elevam o custo de crédito no País.

"Além da Selic elevada, ainda lidamos com a questão do spread bancário altíssimo, que faz com que o crédito seja ainda mais caro e com pouca oferta no mercado. A indústria é uma das maiores prejudicadas pelo nível das taxas de juros, que dificulta investimentos e a ampliação de capacidade produtiva. No fim, os brasileiros perdem em oportunidades de emprego e aumento de renda, comprometendo o bem-estar da população. Sem reduzir os juros, ficaremos presos nessa armadilha", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia nesta quarta-feira, 31, a sua decisão sobre a taxa de juros Selic, atualmente em 10,50% ao ano. Segundo o Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), é unânime a percepção do mercado de que a taxa deve ficar estável nesta reunião.

A CNI destaca que a taxa de juros real do Brasil está 1,70 ponto porcentual acima da taxa de juros neutra estimada pelo BC, "o que denota uma política monetária bastante contracionista".