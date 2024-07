Casino reduz Ebitda e vendas no 1º semestre, em meio a processo de reestruturação financeira

A Casino informou nesta terça-feira, 30, ter registrado lucro líquido de 39 milhões de euros no primeiro semestre, resultado que reverte o prejuízo de 2,23 bilhões de euros verificado em igual período do ano passado. Por outro lado, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) teve queda de 24% nesta base comparativa, a 255 milhões de euros.

As vendas do grupo varejista francês somaram 4,2 bilhões de euros na primeira metade de 2024, um recuo de 3,5% no confronto anual. Apenas no segundo trimestre, a receita foi de 2,1 bilhões de euros, 3,1% a menos que no intervalo entre abril e junho de 2023.

No balanço, a empresa reiterou o compromisso com os planos de reestruturação financeira e se comprometeu em fechar lojas que não são lucrativas. "Ao apresentarmos estes resultados e as medidas que já implementamos, gostaria de reiterar que a nossa prioridade continua a ser o futuro de todos os colaboradores do Grupo e o cumprimento dos nossos compromissos", disse o CEO da companhia, Philippe Palazzi.