Unicred sobre chaves Pix: Cooperativas foram vítimas de incidente malicioso de segurança

A Confederação Nacional de Cooperativas Centrais Unicred (Unicred do Brasil) informou que todas as medidas adequadas foram "imediatamente implementadas", tão logo se teve conhecimento do incidente de segurança com dados pessoais vinculados a chaves Pix sob a responsabilidade de três das suas cooperativas. Em nota, a Unicred afirma as cooperativas foram "vítimas de incidente malicioso de segurança, ocorrido entre os dias 6 e 7 de julho".

O Banco Central informou mais cedo o episódio e afirmou, em nota, que ocorreram "falhas pontuais em sistemas" da instituição.

"As contas potencialmente afetadas foram imediatamente bloqueadas para investigação interna, seus dados de login e senha foram resetados, e os seus titulares foram avisados. Neste momento já é possível informar que a ação maliciosa não comprometeu dados sensíveis, não resultou em transações financeiras fraudulentas e não afetou as operações da Unicred", diz a instituição.