Ministério do Trabalho divulga dados do Caged de junho nesta 3ª-feira

O Ministério do Trabalho e Emprego divulga nesta terça-feira, 30, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) relativo ao mês de junho, às 14h30. No mesmo horário, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, dará coletiva sobre os números.

De acordo com o Projeções Broadcast, a mediana do mercado indica criação líquida de 165 mil vagas com carteira assinada no Caged do mês passado, acelerando o ritmo de crescimento na comparação com maio, quando houve saldo positivo de 131.811 vagas. As estimativas para esta leitura variam de 110 mil a 215 mil.