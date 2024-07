Dívida bruta do governo geral chegou ao maior nível desde novembro de 2021, diz Fernando Rocha

A dívida bruta do governo geral (DBGG) chegou a 77,84% do Produto Interno Bruto (PIB) em junho, o maior nível desde novembro de 2021 (78,20%), destacou o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha. Em uma entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 29, para comentar os dados fiscais de junho, divulgados hoje pelo BC, o técnico chamou atenção para a contribuição das emissões líquidas de dívida e dos juros nominais para o aumento, de 0,6 ponto porcentual do PIB cada. A desvalorização cambial de 6,1% em junho, ele explicou, adicionou 0,3 ponto porcentual do PIB à DBGG no mês.