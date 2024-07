Déficit primário em relação ao PIB em 2024 segue em 0,70%, projeta Focus

Economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção de déficit primário em 2024, após o governo ter confirmado uma contenção de R$ 15 bilhões em despesas. A mediana do relatório Focus para o rombo este ano seguiu em 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB), mesmo patamar de um mês antes.

Considerando apenas as 24 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, o indicador seguiu em 0,70% do PIB. Mesmo assim, a estimativa intermediária continua distante da meta deste ano, que prevê um déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para cima ou para baixo. Atualmente, a projeção do governo para o resultado primário neste ano é de um déficit de R$ 28,8 bilhões 0,25% do PIB.

A mediana para o déficit primário de 2025 passou de 0,67% para 0,70% do PIB, contra 0,64% de um mês atrás. O alvo do ano que vem também é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto para cima ou para baixo.