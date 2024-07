Bolsas da Europa operam em alta, de olho em balanços e decisões de juros nos EUA e Reino Unido

São Paulo, 29/07/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, mantendo o tom positivo do pregão anterior, enquanto investidores seguem reagindo a balanços corporativos da região e aguardam decisões de política monetária nos EUA e no Reino Unido, nos próximos dias.

Entre ações individuais, a da Philips saltava 10,5% em Amsterdã, após a empresa holandesa de eletrônicos agradar com seu último balanço trimestral. Por outro lado, também na capital da Holanda, a da Heineken tombava 7,8% após a cervejaria sofrer um inesperado prejuízo na primeira metade deste ano.

Nesta semana, anúncios de juros nos EUA e no Reino Unido estarão no radar. As expectativas são de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deixe seus juros básicos inalterados, na quarta-feira (31), mas prepare o terreno para um primeiro corte das taxas, em setembro. No caso do Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira (01), há dúvidas sobre o se o BC britânico reduzirá juros ou não.

Também estão previstos, ao longo da semana, balanços de grandes empresas e bancos europeus e de gigantes de tecnologia dos EUA.