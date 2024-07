Newcastle: ABPA pede agilidade para voltar à normalidade na exportação

Para ele, a divulgação das análises confirma as expectativas dos produtores e é um passo crucial para a volta sem restrições das exportações. "Agora, a atenção está em torno dos avanços do inquérito epidemiológico e das tratativas para o restabelecimento integral do fluxo de exportação. Precisamos de máxima agilidade para o retorno da normalidade", afirmou Santin, na nota.

As áreas com suspensão de exportação de produtos avícolas foram atualizadas, com a suspensão cautelar e temporária das exportações passando de 44 mercados para 42 países, em vários graus de restrição. Até o momento, continuam suspensas as exportações de todo o Brasil para a China, Argentina e México. No caso do Peru, para o qual até então estavam bloqueados os embarques de todo o País, agora somente as exportações do Rio Grande do Sul têm restrições. Também seguem suspensos os embarques de produtos avícolas do Rio Grande do Sul para Bolívia, Chile, Cuba e Uruguai.

Já África do Sul, Albânia, Arábia Saudita, Canadá, Casaquistão, Coreia do Sul, Egito, Filipinas, Hong Kong, Índia, Israel, Japão, Jordânia, Kosovo, Macedônia, Marrocos, Maurício, Mianmar, Montenegro, Namíbia, Paquistão, Polinésia Francesa, Reino Unido, República Dominicana, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Tajiquistão, Timor Leste, Ucrânia, União Europeia, União Econômica Euroasiática, Vanuatu e Vietnã terão restrição das exportações limitada à zona de restrição do foco detectado da doença ou ao raio afetado, conforme preveem os protocolos sanitários com estes mercados.