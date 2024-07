NatWest agrada em lucro e receita com juros no 2º trimestre

O NatWest Group divulgou nesta sexta-feira, 26, que teve lucro antes de impostos de 3 bilhões de libras no primeiro semestre de 2024, 16% menor do que o ganho de igual período do ano passado. Apenas no segundo trimestre, o banco britânico registrou lucro antes de impostos de 1,7 bilhão de libras, número que superou a previsão de analistas, de 1,26 bilhão de libras.

A receita com juros do NatWest, no qual o governo do Reino Unido detém fatia de cerca de 20%, somou 2,76 bilhões de libras no segundo trimestre, superando consenso de 2,61 bilhões de libras.

O NatWest também anunciou que fechou a compra da carteira de hipotecas residenciais do Metro Bank no Reino Unido, avaliada em 2,5 bilhões de libras. *Com informações da Dow Jones Newswires.