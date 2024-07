Lucro líquido da Basf cai 14% no 2º trimestre de 2024, a US$ 466,89 milhões

A Basf disse que o segmento de Soluções para Agricultura teve baixa de 13,2% nas vendas, para 1,937 bilhão de euros, com recuos para fungicidas, herbicidas, tratamento para sementes e sementes, mas alta para produtos inseticidas. Segundo a companhia, o resultado no trimestre ocorreu principalmente devido às menores vendas na América do Norte, apesar de aumentos na Europa e na Ásia. Além disso, "as vendas na região América do Sul, África, Oriente Médio caíram consideravelmente. Efeitos cambiais negativos, principalmente do peso argentino e do real brasileiro, e menores volumes não puderam ser totalmente compensados por aumentos de preços", explicou.

O Ebitda (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) no segundo trimestre deste ano foi de 1,563 bilhão de euros, recuo de 18,1% ante igual período do ano passado. Já o indicador que também exclui itens especiais foi de 1,957 bilhão de euros no trimestre, ligeira alta de 0,6% na comparação anual. As vendas da companhia tiveram queda de 6,9% em igual comparação, de 17,305 bilhões de euros para 16,111 bilhões de euros, devido aos preços mais baixos em todos os segmentos. Analistas esperavam vendas de 16,74 bilhões de euros e Ebitda antes de itens especiais de 2,05 bilhões de euros, segundo consenso da Vara Research.

A companhia alemã de produtos químicos Basf informou, nesta sexta-feira, 26, que teve lucro líquido de 430 milhões de euros (cerca de US$ 466,894 milhões), ou 0,48 euros por ação, no segundo trimestre de 2024. O resultado representa recuo de 14% ante o desempenho de 499 milhões de euros (cerca de US$ 541,8 milhões) em igual período de 2023, ou 0,56 euros por ação. As ações da companhia recuaram 2,35% na bolsa alemã, por volta das 8h50 (de Brasília).

No segmento de Outros Produtos, as vendas subiram 8,9%, para 870 milhões de euros, impulsionadas pelo crescimento no comércio de commodities. As vendas no segmento de Produtos Químicos avançaram 6%, para 2,838 bilhões de euros no trimestre, enquanto em Soluções Industriais a alta foi de 4,8%, a 2,147 bilhões de euros. Já em Materiais, as vendas diminuíram 5,3%, para 3,416 bilhões de euros, e no segmento de Tecnologias de Superfície a baixa foi de 23,4% nas vendas, para 3,235 bilhões de euros. O setor de Nutrição & Cuidados teve recuo de 2,7% na receita para 1,667 bilhões de euros.

No geral, o recuo nas vendas ocorreu em todas as regiões. Na Europa, as vendas somaram 6,697 bilhões de euros (-4,2% ante o segundo trimestre de 2023), enquanto a América do Norte teve vendas de 4,365 bilhões de euros (-11%). A região que compreende a América do Sul, a África e o Oriente Médio teve 1,058 bilhão em vendas (-7%), e a Ásia Pacífico somou 4,065 bilhões de euros (-6,6%).

A empresa apoiou sua previsão para o ano inteiro e reiterou seu foco na redução de custos. No entanto, o fechamento de duas unidades de produção de glufosinato na Alemanha pode pesar no terceiro trimestre em um valor abaixo de três dígitos, disse o diretor financeiro Markus Kamieth em teleconferência com a imprensa.