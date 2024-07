Ibovespa sobe 1,22%, perto de 127,5 mil, e quase neutraliza perda da semana

Os grandes bancos foram bem na sessão, tendo Santander (Unit +1,80%) à frente nesta sexta-feira. Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Azul (+6,87%), JBS (+6,72%) e Hypera (+5,77%). No lado oposto, atenção para a forte queda de Usiminas (-23,55%), bem à frente de Carrefour (-1,50%) e Suzano (-1,30%).

Na B3, o dia foi amplamente positivo para as ações de primeira linha, com destaque para Vale (ON +1,49%), após o balanço do segundo trimestre, na noite de ontem, que permitiu que a ação da mineradora fechasse a semana com ganho de 0,57%. Após dois pregões em alta, os preços do petróleo voltaram a ceder terreno, em queda superior a 1% na sessão, com a incerteza em torno da demanda chinesa. Ainda assim, tanto a ON como a PN de Petrobras tiveram ajuste discreto nesta sexta-feira, com a primeira em alta de 0,29% e a segunda, baixa de 0,11%.

O Ibovespa acentuou ganho ao longo da tarde, recuperando a linha dos 127 mil pontos e quase zerando as perdas que haviam se acumulado na semana. Hoje, o índice da B3 oscilou entre mínima de 125.953,28 e máxima de 127.699,91 pontos, encerrando ainda em alta de 1,22%, aos 127.492,49 pontos, com giro a R$ 22,6 bilhões nesta sexta-feira. No mês, sobe 2,89%, ainda cedendo 4,99% no ano. Na semana, recuou 0,10%, após queda de 0,99% no intervalo anterior.

Os bancos Itaú BBA e Safra consideraram negativos os números trimestrais apresentados pela siderúrgica, em especial o Ebitda abaixo do esperado, reporta a jornalista Júlia Pestana, do Broadcast. A Usiminas teve prejuízo líquido de R$ 100 milhões no segundo trimestre, depois de ter registrado lucro no mesmo período de 2023. As perdas foram cinco vezes maiores do que o esperado no Prévias Broadcast.

No quadro mais amplo, além dos bons números apresentados pela Vale na noite de ontem, o cenário externo contribuiu, hoje, para a melhora do Ibovespa a ponto de quase reverter o sinal na semana. Nesta sexta-feira, a curva de juros doméstica mostrou queda em todos os vértices, refletindo os dados da inflação dos EUA divulgados hoje (PCE), dentro do consenso, o que permite que os investidores voltem a atenção para a reunião do Copom na próxima semana, observa Inácio Alves, analista da Melver.

Para Cesar Mikail, gestor de renda variável na Western Asset, há uma relativa melhora na percepção de risco fiscal, com o contingenciamento de R$ 15 bilhões anunciado pelo governo para que a meta de déficit fiscal zero, este ano, seja buscada - o que não apaga a incerteza que persiste para 2025 e 2026. Tal incerteza é refletida, ainda, no nível do câmbio e dos juros longos, que continuam a embutir prêmios decorrentes da cautela quanto à condução das contas públicas. Como se diz, "quando a pasta de dente sai do tubo, não dá para colocar de volta".