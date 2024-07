Haddad: Comunicado do G20 destaca combate à fome e explicita tributação de super-ricos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 26, que o comunicado conjunto da trilha financeira do G20 destaca o combate à fome e explicita a tributação de super-ricos. Haddad definiu o comunicado, que deve ser divulgado nas próximas horas, como uma "grande vitória" do grupo das 20 maiores economias do mundo, uma vez que as duas últimas presidências temporárias não chegaram a consensos.

Declaração tributária

Com relação à declaração tributária, assinada pela presidência brasileira, mas negociada por todos os países, Haddad disse que é preciso agregar conhecimento acadêmico para colocar em prática seus objetivos. Ele disse considerar ser possível concluir essa agenda, rumo a um acordo tributário, de fato, num "futuro próximo".

AS afirmações foram dadas durante entrevista de encerramento das reuniões do grupo financeiro das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorreram esta semana no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil.