G20: Um país é obstáculo a consenso sobre distorções tributárias de multinacionais, diz Haddad

"Esses assuntos são sempre delicados porque envolvem a construção de consensos. No pilar 1 da OCDE, de taxação de multis, um país hoje é obstáculo ao consenso, isso não impede os países individualmente de tomar providências domésticas, do ponto de vista da soberania tributária para corrigir essas distorções", disse, ao citar Espanha e Itália como exemplo de países que se anteciparam e já aprovaram leis nacionais sobre o tema.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que apenas um país é "obstáculo" a um consenso sobre distorções tributárias de multinacionais. O ministro não determinou o país em questão. Quis apenas ressaltar o quão perto a presidência do grupo chegou de um consenso sobre o ponto, discussão relevante dentro da OCDE e, por tabela, no G20.

"Os países vão acabar tomando providências independentemente para proteger suas economias e garantir sua justa participação nos tributos pagos pelas multinacionais".

Ele falou na entrevista de encerramento das reuniões do grupo financeiro das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorreram esta semana no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil.

OCDE