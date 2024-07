Dólar sobe quase 1% na semana com apreciação do iene e cautela fiscal

Após recuar nas primeiras horas de negócios com dado benigno de inflação nos EUA, o dólar à vista ganhou força no fim da manhã diante de déficit superior ao esperado do Governo Central em junho e fechou a sessão desta sexta-feira, 26, acima de R$ 5,65. Além do desconforto com o quadro fiscal doméstico, analistas afirmam que o real voltou a sofrer em razão de aparente desmonte de operações de carry trade com divisas latino-americanas, em mais um dia de apreciação do iene.

Com mínima a R$ 5,6170 e máxima a R$ 5,6721 o dólar terminou o pregão em alta de 0,18%, a R$ 5,6579 - ainda no maior valor de fechamento desde o último dia 2 (R$ 5,6648). A divisa encerra a semana com avanço de 0,96%, o que leva os ganhos acumulados em julho a 1,25%, No ano, o dólar avança 16,58% ante o real, que apresenta o pior desempenho entre as moedas mais relevantes.

Pela manhã, o Tesouro informou que as contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registraram déficit de R$ 38,836 bilhões em junho, acima da mediana de Projeções Broadcast (R$ 37,70 bilhões). Analistas ouvidos pelo Broadcast afirmam que, apesar do crescimento real das receitas, o governo provavelmente terá que fazer novos congelamentos de gastos adicionais, uma vez que a contenção de gastos já anunciada, de R$ 15 bilhões, não vai garantir o cumprimento das metas fiscais neste ano.