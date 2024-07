Concessões de crédito livre sobem 2,4% em junho ante maio, afirma BC

As concessões dos bancos no crédito livre cresceram 2,4% em junho, na comparação com maio, para R$ 524,1 bilhões, informou o Banco Central (BC). No acumulado de 12 meses até junho, o crescimento foi de 9,0%. Os dados não incorporam ajustes sazonais. No crédito para pessoas físicas, as concessões caíram 4,9% em junho, para R$ 271,7 bilhões, mas ainda acumulam crescimento de 11,2% em 12 meses. Concessões para empresas aumentaram 11,7% na margem, para R$ 252,4 bilhões, e avançam 6,6% nos 12 meses encerrados em junho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A taxa média de juros no crédito livre recuou em junho ante maio. O porcentual passou de 39,9% (dado revisado) para 39,6% ao ano, informou o Banco Central. No sexto mês de 2023, a taxa estava em 44,2%.

Para as pessoas físicas, a taxa média de juros no crédito livre saiu de 52,4% para 51,7% ao ano de maio para junho. No segmento de pessoas jurídicas, a taxa passou de 20,6% (dado revisado) para 20,9% entre os dois meses. Entre as principais linhas de crédito livre para a pessoa física, destaque para o cheque especial, cuja taxa subiu entre maio e junho, de 131,9% (dado revisado) ao ano para 135,0% ao ano. No crédito pessoal, a taxa passou de 41,7% (dado revisado) para 40,2% ao ano. Desde 2018, os bancos estão oferecendo um parcelamento para dívidas no cheque especial. A opção vale para débitos superiores a R$ 200. Em janeiro de 2020, o BC passou a aplicar uma limitação dos juros do cheque especial, em 8% ao mês (151,82% ao ano).