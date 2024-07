CME: mercado segue esperando início de cortes pelo Fed em setembro, com redução de 75pb no ano

O mercado manteve a precificação para início dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro e para redução acumulada até o fim de 2024, depois de dados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) praticamente em linha com o esperado.

Por volta das 9h45 (de Brasília), investidores ainda davam como certo o início do relaxamento em setembro, com 100% de probabilidade, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group. A precificação de que o primeiro corte deve ser de 25 pontos-base também seguiu inalterada após os dados, reunindo 89% das apostas.

O mercado também manteve como majoritária a probabilidade de redução acumulada de 75 pontos-base nos juros até dezembro, mas aumentou sua vantagem em relação a outras chances. A probabilidade de que a taxa de juros do Fed termine o ano entre 4,50% a 4,75% subiu de 53,6% para 54,7%, após a leitura mensal do PCE. Já a chance de redução total de 50 pontos-base caiu marginalmente, de 37,0% para 36,5% no período.