Bolsas da Europa fecham em alta, animadas por NY, bancos e ajuda da Hermès

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 26, à medida que os mercados em Wall Street subiam após a divulgação de um dado de inflação nos Estados Unidos em linha com o esperado. Balanços corporativos locais ajudaram no ambiente, com o Natwest reagindo com forte valorização em Londres. Em Paris, onde um forte esquema de segurança cercava o centro da cidade em meio aos eventos ligados à abertura dos Jogos Olímpicos, o índice CAC-40 subiu após a Hermès Internsational anunciar resultado acima do esperado.

Em Londres, o FTSE-100 fechou com ganhos de 1,21%, aos 8.285,71 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,65%, encerrando o dia em 18.417,55 pontos. Em Paris, o CAC 40 terminou em 7.517,68 pontos, com desempenho positivo de 1,22%. Após uma semana de instabilidade, o FTSE acumulou alta de 1,59% e o DAX, de 1,38%. Paris caiu 0,22% na semana.

Em Nova York, os três principais índices registravam ganhos, embalados pelo índice de preços do PCE dos EUA, que é a medida favorita de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O dado subiu 0,1% em julho, ante junho, confirmando as projeções. Ontem, os mercados americanos tiveram um dia mais tranquilo, após os três índices derreterem na quarta-feira (24) em meio a uma acentuada queda de ações de gigantes de tecnologia.