Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 10 mil na semana, a 235 mil

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA recuaram de 245 mil (dado revisado nesta quinta-feira, 25, de 243 mil antes calculado) na semana anterior a 235 mil, na semana encerrada no dia 20 de julho, informou o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pela FactSet previam 239 mil. Os pedidos de auxílio continuado, por sua vez, recuaram de 1,860 milhão (dado revisado, de 1,867 milhão antes informado) a 1,851 milhão, mas neste caso na semana até 13 de julho, pois esse número sai com uma semana de atraso.