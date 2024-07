Na China, PBoC reduz juros de linha de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano para 2,3%

O Banco do Povo da China (PBoC) reduziu a taxa da linha de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano de 2,5% para 2,3%, ao fazer nesta quinta-feira, 25, uma injeção de liquidez de 200 bilhões de yuans (US$ 27,54 bilhões). A taxa permanecia inalterada desde agosto do ano passado.

A mudança pegou o mercado de surpresa, já que os anúncios relacionados às taxas MLF costumam ocorrer no meio de cada mês. Na segunda-feira, 22, o PBoC reduziu a taxa de recompra reversa de sete dias, de 1,8% para 1,7%, o que também não ocorria desde agosto.

No mesmo dia, a autoridade monetária chinesa reduziu as taxas de juros de referência para empréstimos de 1 ano e 5 anos, para 3,35% e 3,45%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.