Multiplan tem lucro líquido de R$ 281,7 milhões no 2º trimestre, alta de 14%

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 281,7 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 14% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 25.

O crescimento do lucro da Multiplan está relacionado principalmente à ampliação das receitas no campo imobiliário, com a evolução das obras do residencial Golden Lake e a venda de terreno. Isso fez um contrapeso ao encolhimento das receitas com aluguéis de lojistas e estacionamentos.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 389,6 milhões, crescimento de 5,5% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi a 72,2%, recuo de 1,3 ponto porcentual.