Lloyds agrada com lucro antes de impostos, mas ganho líquido decepciona

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou nesta quinta-feira, 25, que teve lucro antes de impostos de 1,69 bilhão de libras no segundo trimestre de 2024, maior do que o ganho de 1,61 bilhão de libras apurado em igual período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco, de lucro de 1,58 bilhão de libras entre abril e junho. Já o lucro líquido do banco britânico caiu para 4,15 bilhões de libras no trimestre, ante 4,53 bilhões de libras um ano antes, vindo abaixo da projeção do mercado, de 4,27 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.