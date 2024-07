G20: Haddad diz que tributar super ricos é prioridade para Brasil

"Em São Paulo, pedi o fim dessa situação absurda. E graças à nossa vontade política coletiva, este G20 será lembrado como o ponto de partida de um novo diálogo global sobre Justiça tributária", afirmou. "Esta edição da reunião do G20 será lembrada como marco inicial por Justiça tributária."

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 25, que tributar super ricos é prioridade para o Brasil, ressaltando que pediu, em reunião ministerial do G20 realizada em São Paulo, "o fim da situação absurda de evasão de super ricos".

Enquanto isso, reforçou Haddad, alguns poucos bilionários continuam evadindo os sistemas tributários, jogando os Estados uns contra os outros, utilizando brechas para evitar o pagamento da sua justa contribuição em impostos, e minando capacidades das autoridades públicas, disse, na abertura da reunião do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) para tratar da proposta brasileira sobre cooperação internacional na área tributária.

O discurso do ministro foi transmitido pela primeira vez na atual edição do evento. Ele já falou mais cedo, na abertura do encontro matutino, mas a imprensa não teve acesso ao teor.

A cooperação é uma das principais apostas domésticas da área financeira na atual edição, que é presidida pelo Brasil, mas encontra resistência de alguns dos membros do grupo. Em entrevista coletiva, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, elogiou a proposta, mas ressalvou que não seria "desejável ou necessário" se criar uma aliança global sobre o tema e que cada país poderia atuar de forma independente.