G20 Brasil: É preciso conjunto mínimo de regras para pagamentos internacionais, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vê a necessidade de se organizar um conjunto mínimo de regras para os pagamentos internacionais. Ele argumenta que seria importante haver condições equivalentes de concorrência, dado que os países possuem diferentes normatizações. As declarações ocorreram durante o Seminário de Inovações Digitais e o Futuro do Sistema Financeiro, evento da Trilha das Finanças do G20, e foram publicadas pelo perfil do BC no X (ex-Twitter).

"Os países hoje têm regras diferentes, por exemplo, para tributação e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo", lembrou Campos Neto. "Precisamos estabelecer uma taxonomia com um conjunto mínimo de regras para os pagamentos transfronteiriços. É importante promover condições de concorrência equitativas. Qualquer jurisdição que queira participar terá que aderir a esse conjunto de regras", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a publicação no X, o presidente do BC afirmou que o G20 tem um papel importante para ampliar as discussões sobre o assunto e avançar na agenda. "É nesse contexto que discutiremos neste evento as inovações digitais e o futuro do sistema financeiro", disse.